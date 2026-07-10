В финале травяного турнира «Большого шлема» сыграют два теннисиста с аллергией на траву

В финале Уимблдона сыграют два теннисиста с аллергией на траву — Зверев и Мухова

В финале травяного турнира «Большого шлема» в Уимблдоне сыграют два теннисиста с аллергией на траву. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

В мужской финал пробился немец Александр Зверев, а в главном поединке женского турнира сыграет чешка Каролина Мухова. У обоих теннисистов наблюдается аллергия на траву, которой покрыты корты на Уимблдоне.

«У меня реально аллергия на траву. Каждый день мне надо принимать кучу таблеток и пользоваться каплями: для носа и для глаз», — так описала свой недуг Мухова. Звереву, в свою очередь, приходится пить антигистаминные препараты. Летняя трава вызывает у него чихание и насморк.

Ранее Зверев выиграл в мужском турнире «Ролан Гаррос». В решающем матче спортсмен одержал победу над итальянцем Флавио Коболли. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.