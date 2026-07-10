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18:46, 10 июля 2026Культура

Песню «Россия для кавказцев» признали экстремистской

Минюст внес в перечень экстремистских материалов песню «Россия для кавказцев»
Андрей Шеньшаков

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в перечень экстремистских материалов завирусившуюся в соцсетях песню. Об этом стало известно из обновления списка на сайте ведомства.

Среди композиций, которые оказались в списке запрещенных, оказался трек «Россия для кавказцев». Он был включен в список 10 июля под номером 5502.

«Информационный материал — аудиозапись от имени исполнителя «Русня» с наименованием «Россия для кавказцев» продолжительностью около 5 минут 10 секунд», — говорится в документе.

Основанием стало решение Мурманского областного суда от 21 мая 2026 года.

Ранее песню группы «Порнофильмы» признали экстремистской. Отмечается, что в тексте композиции были обнаружены признаки призывов к насилию.

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