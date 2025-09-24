Песню группы «Порнофильмы» признали экстремистской

Суд признал песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» экстремистской

В Санкт-Петербурге суд признал песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» (лидер коллектива Владимир Котляров внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) экстремистской. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что в тексте композиции были обнаружены признаки призывов к насилию. «А также пропаганды ненависти и вражды, в том числе в отношении органов госвласти», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что лидер «Порнофильмов» Владимир Котляров сохранил в России статус индивидуального предпринимателя.

В июле прокуратура потребовала признать песню «Выключите гимн» экстремистской.

Лидер группы Владимир Котляров был признан иностранным агентом в 2023 году. В сентябре 2024-го на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России.