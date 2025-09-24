Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:24, 24 сентября 2025Культура

Песню группы «Порнофильмы» признали экстремистской

Суд признал песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» экстремистской
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд признал песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» (лидер коллектива Владимир Котляров внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) экстремистской. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что в тексте композиции были обнаружены признаки призывов к насилию. «А также пропаганды ненависти и вражды, в том числе в отношении органов госвласти», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что лидер «Порнофильмов» Владимир Котляров сохранил в России статус индивидуального предпринимателя.

В июле прокуратура потребовала признать песню «Выключите гимн» экстремистской.

Лидер группы Владимир Котляров был признан иностранным агентом в 2023 году. В сентябре 2024-го на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по центру Новороссийска. Есть жертвы, повреждены жилые дома и гостиница

    «Бион-М» № 2 оказался исключительно российским

    Совершившая страшное преступление россиянка попала на видео

    В России пересмотрели прогнозы по курсу доллара

    Эвакуация отдыхающих с пляжа в Сочи попала на видео

    Стали известны три самые популярные имени в Москве в 2025 году

    Российский подросток стал украинским диверсантом и оказался в СИЗО

    Женщина поссорилась с соседкой в Подмосковье и подожгла ее квартиру

    Удар трех ФАБ по Купянску попал на видео

    В Польше рассказали об отказе от советских «Крокодилов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости