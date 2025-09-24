Осудивший СВО лидер «Порнофильмов» сохранил статус предпринимателя в России

Лидер «Порнофильмов» Владимир Котляров сохранил в России статус ИП

Лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сохранил в России статус индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 13 августа музыкант предоставил сведения о регистрации ИП в Социальный фонд России.

Ранее сообщалось, что солист музыкальной группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сохранил статус ИП в РФ.

Лидер «Порнофильмов» Владимир Котляров был признан иностранным агентом в 2023 году. В сентябре 2024-го на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России.