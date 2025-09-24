Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:42, 24 сентября 2025Культура

Осудивший СВО лидер «Порнофильмов» сохранил статус предпринимателя в России

Лидер «Порнофильмов» Владимир Котляров сохранил в России статус ИП
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Порнофильмы / YouTube

Лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сохранил в России статус индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 13 августа музыкант предоставил сведения о регистрации ИП в Социальный фонд России.

Ранее сообщалось, что солист музыкальной группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сохранил статус ИП в РФ.

Лидер «Порнофильмов» Владимир Котляров был признан иностранным агентом в 2023 году. В сентябре 2024-го на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Восстановлена картина последних минут жизни сбежавшего из суда экс-чиновника Росимущества

    ВС России за сутки уничтожили до взвода ВСУ в ходе боев в Сумской области

    Раскрыты подробности о найденном с раной в шее экс-чиновнике Росимущества

    В Кремле высказались о политике Киева словами «начали юлить»

    В России объяснили запрет россиянам посещать семь стран Европы по шенгенской визе

    Женщина узнала о третьей беременности только во время схваток

    Мерц констатировал один из самых сложных этапов в истории Германии

    Боец СВО рассказал о почти ежедневном тяжелом выборе российских военных

    В Кремле рассказали о возможности российских спортсменов выбрать флаг самостоятельно

    Россиянин пришел менять паспорт в 45 лет и был отправлен на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости