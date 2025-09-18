Лидер Little Big сохранил статус предпринимателя в России

Лидер Little Big Илья Прусикин сохранил статус ИП в России

Солист музыкальной группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сохранил статус индивидуального предпринимателя (ИП) в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что артист предоставил сведения о регистрации ИП в Социальный фонд России в июле 2025 года. Источник уточняет, что размер отрицательного сальдо Прусикина составляет 663 рубля. Известно, что в июне налоговая задолженность лидера Little Big составляла почти 52 тысячи рублей. При этом операции по счетам исполнителя по-прежнему приостановлены.

Прусикин покинул Россию в 2022 году, в январе 2023-го он был признан иностранным агентом. После отъезда из России артист проживает в США.

В апреле стало известно, что Прусикин нашел способ зарабатывать в России в обход статуса иноагента. По данным Shot, музыкант переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива, чтобы получать авторские и другие отчисления с песен группы.