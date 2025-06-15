У лидера Little Big обнаружили налоговую задолженность

Лидер группы Little Big Прусикин задолжал ФНС почти 52 тысячи рублей

Лидер группы Little Big Илья Прусикин (включен в реестр иностранных агентов в РФ) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 52 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Прусикин имеет долг перед уполномоченным налоговым органом в размере 51 тысячи 953 рублей, пояснили собеседники агентства.

Кроме обнаруженного долга музыкант не оплатил госпошлину в России. В Минюсте напомнили, что артист получал поддержку от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине.

До этого стало известно, что участница дуэта Artik & Asti Севиль Велиева задолжала ФНС 1,5 миллиона рублей.

Еще раньше лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом) и его семью объявили в розыск из-за долга перед ФНС в размере свыше 400 тысяч рублей.