Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:29, 15 июня 2025Культура

У лидера Little Big обнаружили налоговую задолженность

Лидер группы Little Big Прусикин задолжал ФНС почти 52 тысячи рублей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер группы Little Big Илья Прусикин (включен в реестр иностранных агентов в РФ) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 52 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Прусикин имеет долг перед уполномоченным налоговым органом в размере 51 тысячи 953 рублей, пояснили собеседники агентства.

Кроме обнаруженного долга музыкант не оплатил госпошлину в России. В Минюсте напомнили, что артист получал поддержку от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине.

До этого стало известно, что участница дуэта Artik & Asti Севиль Велиева задолжала ФНС 1,5 миллиона рублей.

Еще раньше лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом) и его семью объявили в розыск из-за долга перед ФНС в размере свыше 400 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о повреждении здания Boeing в Киеве после российского удара

    Умер известный советский теннисист Коротков

    Задержание мужчины с ребенком на марше против ЛГБТ в Молдавии попало на видео

    Иран запустил ракеты по Израилю

    После атаки беспилотника ВСУ на Татарстан возбуждено дело о теракте

    Атака украинских БПЛА на Татарстан попала на видео

    Во Франции призвали ограничить перемещения дипломатов России по ЕС

    Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на турниры

    В США усомнились в необходимости устроенного Трампом военного парада

    Стало известно о смерти известного украинского актера в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости