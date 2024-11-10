У известной певицы обнаружили миллионный долг перед налоговой

Shot: участница дуэта Artik & Asti Севиль Велиева задолжала ФНС 1,5 млн рублей

У певицы Севиль Велиевой обнаружили миллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). О задолженности участницы дуэта Artik & Asti стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям источников канала, Севиль не уплатила налогов на сумму свыше 1,59 миллиона рублей. Для коллектива наступили «не лучшие времена»: до конца года у группы намечен лишь один концерт, однако весь декабрь расписан под корпоративы.

Помимо этого, журналисты выяснили, что входит в гастрольный райдер коллектива. Так, концерт Artik & Asti обойдется в шесть миллионов рублей без учета суточных на команду группы. Они составят еще 60 тысяч рублей. При задержке мероприятия по вине организатора начисляется штраф 10 тысяч рублей за каждую минуту простоя.

Каждому артисту должны предоставить отдельную грим-уборную с оставленным там виски бренда Macallan и бутылкой шампанского Moët & Chandon. Также в гримерке должны быть подготовлены фруктовая, сырная и мясная (без свинины) нарезка, ягодное ассорти, кола и энергетики.

Согласно райдеру, проживать артисты должны в престижных отелях сети Radisson, Mariott, Holiday Inn, Mercure, Hilton или подобного ранга. При перевозке музыкантов в салоне автомобиля запрещается курить и включать песни Artik & Asti.

Ранее сообщалось о долге рэпера Паши Техника по кредиту. За восемь лет артист задолжал 62 тысячи рублей, из-за чего на него подали в суд.