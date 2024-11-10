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16:47, 10 ноября 2024Культура

У известной певицы обнаружили миллионный долг перед налоговой

Shot: участница дуэта Artik & Asti Севиль Велиева задолжала ФНС 1,5 млн рублей
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

У певицы Севиль Велиевой обнаружили миллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). О задолженности участницы дуэта Artik & Asti стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям источников канала, Севиль не уплатила налогов на сумму свыше 1,59 миллиона рублей. Для коллектива наступили «не лучшие времена»: до конца года у группы намечен лишь один концерт, однако весь декабрь расписан под корпоративы.

Помимо этого, журналисты выяснили, что входит в гастрольный райдер коллектива. Так, концерт Artik & Asti обойдется в шесть миллионов рублей без учета суточных на команду группы. Они составят еще 60 тысяч рублей. При задержке мероприятия по вине организатора начисляется штраф 10 тысяч рублей за каждую минуту простоя.

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Каждому артисту должны предоставить отдельную грим-уборную с оставленным там виски бренда Macallan и бутылкой шампанского Moët & Chandon. Также в гримерке должны быть подготовлены фруктовая, сырная и мясная (без свинины) нарезка, ягодное ассорти, кола и энергетики.

Согласно райдеру, проживать артисты должны в престижных отелях сети Radisson, Mariott, Holiday Inn, Mercure, Hilton или подобного ранга. При перевозке музыкантов в салоне автомобиля запрещается курить и включать песни Artik & Asti.

Ранее сообщалось о долге рэпера Паши Техника по кредиту. За восемь лет артист задолжал 62 тысячи рублей, из-за чего на него подали в суд.

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