На Пашу Техника подали в суд из-за долга 62 тысячи рублей

Паша Техник на протяжении восьми лет не мог отдать банку долг

На российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, подали в суд из-за долга в размере 62 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, на протяжении восьми лет артист не мог оплатить взятый в банке кредит. В результате организация подала иск с требованием взыскать с музыканта необходимую сумму и арестовать его имущество. Отмечается, что сам рэпер ранее рассказывал, что получает порядка 300 тысяч рублей с одного концерта.

Осенью прошлого года стало известно, что Паша Техник лишился своего ИП из-за неуплаты налогов.

Ранее судебные приставы начали поиск звезды сериала «Чернобыль» актера Игоря Петренко из-за долга по алиментам в размере 9,2 миллиона рублей.