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19:56, 13 февраля 2024Культура

Судебные приставы начали поиск звезды «Чернобыля» из-за долга по алиментам

Актера Петренко разыскивают из-за долга по алиментам в размере 9,2 млн рублей
Игорь Петренко

Игорь Петренко. Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Судебные приставы начали поиск звезды сериала «Чернобыль» актера Игоря Петренко из-за долга по алиментам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что артист не выплатил бывшей супруге, актрисе Екатерине Климовой, 9,2 миллиона рублей на содержание двоих общих детей, 15-летнего Корнея и 17-летнего Матвея. Петренко не перечислял средства сыновьям на протяжении года. В 2022 году он погасил долг по алиментам в размере 6 миллионов рублей.

Пара развелась в 2014 году после десяти лет совместной жизни. Спустя два года после развода Петренко женился вновь и сейчас воспитывает трех дочерей от третьей супруги. Климова занимается воспитанием четверых детей от троих бывших мужей.

Ранее российская актриса Агата Муцениеце вновь потребовала от бывшего мужа, артиста Павла Прилучного, треть его заработка на содержание их двоих общих детей.

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      Анастасия Астахова
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