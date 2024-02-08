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11:19, 8 февраля 2024Культура

Муцениеце вновь потребовала от Прилучного треть его заработков

Муцениеце вновь потребовала от Прилучного треть его заработков на алименты

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Агата Муцениеце вновь потребовала от бывшего мужа, артиста Павла Прилучного, треть его заработка на содержание их двоих общих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в декабре прошлого года экс-супруги заключили мировое соглашение, которое Муцениеце впоследствии разорвала. По договоренности, ежемесячно актриса получала от Прилучного сто тысяч рублей на содержание дочери и сына. Притом что заработок артиста каждый месяц составляет несколько миллионов рублей, добавляет источник.

В результате Муцениеце обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать экс-супруга выплачивать треть от своих доходов. Отмечается, что в 2020 году пара поделила имущество — четырехкомнатная квартира в Москве досталась актрисе. Муцениеце также стала через суд добиваться того, чтобы Прилучный выписался из недвижимости. Разбирательства были связаны с тем, что артистка не желала, чтобы ребенок от новой жены актера мог быть зарегистрирован по этому адресу.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В браке родились двое детей. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.

Ранее бывшая супруга российского режиссера Федора Бондарчука, модель и ведущая Светлана Бондарчук (Рудская), в третий раз подала на него в суд.

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      Анастасия Астахова
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