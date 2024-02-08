Муцениеце вновь потребовала от Прилучного треть его заработков на алименты

Российская актриса Агата Муцениеце вновь потребовала от бывшего мужа, артиста Павла Прилучного, треть его заработка на содержание их двоих общих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в декабре прошлого года экс-супруги заключили мировое соглашение, которое Муцениеце впоследствии разорвала. По договоренности, ежемесячно актриса получала от Прилучного сто тысяч рублей на содержание дочери и сына. Притом что заработок артиста каждый месяц составляет несколько миллионов рублей, добавляет источник.

В результате Муцениеце обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать экс-супруга выплачивать треть от своих доходов. Отмечается, что в 2020 году пара поделила имущество — четырехкомнатная квартира в Москве досталась актрисе. Муцениеце также стала через суд добиваться того, чтобы Прилучный выписался из недвижимости. Разбирательства были связаны с тем, что артистка не желала, чтобы ребенок от новой жены актера мог быть зарегистрирован по этому адресу.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В браке родились двое детей. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.

Ранее бывшая супруга российского режиссера Федора Бондарчука, модель и ведущая Светлана Бондарчук (Рудская), в третий раз подала на него в суд.