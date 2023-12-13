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16:19, 13 декабря 2023Культура

Экс-супруга Федора Бондарчука в третий раз подала на него в суд

Экс-супруга Федора Бондарчука в третий раз подала на него в суд из-за имущества

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая супруга российского режиссера Федора Бондарчука, модель и ведущая Светлана Бондарчук (Рудская), в третий раз подала на него в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Симоновского суда Москвы.

«Суд зарегистрировал исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества между супругами от истца Рудской С.В. к Бондарчуку Ф.С.», — говорится в сообщении.

О дате судебного заседания и подробностях дела не сообщается.

В конце сентября модель уже подавала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества в браке с Бондарчуком. Тогда суд вынес решение о возвращении искового заявления, так как «истцом не был соблюден установленный законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора».

Позже Светлана Бондарчук повторно обратилась в суд, который опять вернул ей исковое заявление из-за того, что оно «было подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление иска».

Федор и Светлана Бондарчук зарегистрировали брак в 1991 году, а в 2016 году подали на развод. За время совместной жизни у супругов родилось двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.

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      Анастасия Астахова
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