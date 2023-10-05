Суд вернул экс-супруге Бондарчука иск о разделе имущества

Суд Москвы вернул экс-супруге Федора Бондарчука иск о разделе имущества

Симоновский суд Москвы вернул бывшей супруге российского режиссера Федора Бондарчука, модели и телеведущей Светлане Бондарчук иск о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщается на сайте суда.

«Истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора», — говорится на сайте суда.

По данным Telegram-канала «Антиглянец», бывшая супруга кинодеятеля могла сама передумать подавать иск, однако при желании может сделать это повторно.

В конце сентября стало известно, что Светлана Бондарчук подала иск о разделе совместно нажитого имущества с режиссером.

Федор и Светлана Бондарчуки зарегистрировали брак в 1991 году, а в 2016 году подали на развод. За время совместной жизни у супругов родилось двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.