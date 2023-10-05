Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:13, 5 октября 2023Культура

Суд вернул экс-супруге Бондарчука иск о разделе имущества

Суд Москвы вернул экс-супруге Федора Бондарчука иск о разделе имущества

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Симоновский суд Москвы вернул бывшей супруге российского режиссера Федора Бондарчука, модели и телеведущей Светлане Бондарчук иск о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщается на сайте суда.

«Истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора», — говорится на сайте суда.

По данным Telegram-канала «Антиглянец», бывшая супруга кинодеятеля могла сама передумать подавать иск, однако при желании может сделать это повторно.

В конце сентября стало известно, что Светлана Бондарчук подала иск о разделе совместно нажитого имущества с режиссером.

Федор и Светлана Бондарчуки зарегистрировали брак в 1991 году, а в 2016 году подали на развод. За время совместной жизни у супругов родилось двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ под Соледаром уничтожено уникальной российской бомбой. Что известно об этом оружии?

    Бывший участник КВН рассказал о влиянии на него отказа от алкоголя на шесть лет

    В Москве наградили педагогов госпитальной школы

    Столкнувшимся со сбоями владельцам гаджетов Xiaomi дали совет

    Депутаты Верховной Рады собрали подписи для возможного запрета УПЦ

    Рабочие в российском городе нашли водку из прошлого

    Стилистка назвала вышедшую из моды осеннюю обувь

    Раскрыто название следующего фильма Педро Альмодовара

    В США представили дрон для перехвата мини-БПЛА

    Азербайджан подтвердил задержание бывших лидеров НКР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости