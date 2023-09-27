Бывшая жена Федора Бондарчука подала иск о разделе имущества

Бывшая жена Федора Бондарчука подала в суд иск о разделе имущества

Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука, российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда.

«Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован в суде 26 сентября и еще не передан судье на рассмотрение», — говорится в сообщении. Подробности дела не раскрываются.

Федор и Светлана зарегистрировали брак в 1991 году, а в 2016-м подали на развод. За время совместной жизни у супругов родилось двое детей, сын Сергей и дочь Варвара.

Ранее звезда сериала «Игра престолов» 27-летняя актриса Софи Тернер подала в суд на бывшего мужа, 34-летнего музыканта Джо Джонаса, из-за того, что он не отдает ей двух дочерей.