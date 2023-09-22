Звезда «Игры престолов» подала в суд на Джо Джонаса и потребовала вернуть детей

People: звезда «Игры престолов» Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса

Звезда сериала «Игра престолов» 27-летняя актриса Софи Тернер подала в суд на бывшего мужа, 34-летнего музыканта Джо Джонаса, из-за того, что он не отдает ей двух дочерей. Об этом пишетPeople.

Согласно судебным документам, актриса выдвинула требование «обеспечить немедленное возвращение детей, незаконно изъятых или неправомерно удерживаемых», при этом команда юристов Тернер утверждает, что «неправомерное удержание» началось 20 сентября.

По словам звезды «Игры престолов», на прошлое Рождество пара договорилась переехать в Великобританию, родину актрисы. Отмечается, что на данный момент документы детей находятся у музыканта и «он отказывается вернуть паспорта матери и отказывается отправить детей домой в Англию с матерью».

Также Тернер утверждает, что распад их брака произошел очень внезапно после ссоры 15 августа, а сама актриса узнала об их расставании из СМИ несколько дней спустя, так как Джонас подал на развод, не уведомив ее.

Ранее Джо Джонас отреагировал на слухи о причинах развода со звездой «Игры престолов». До этого он официально подал на развод с Софи Тернер. Отмечалось, что в 2019 году между супругами был заключен брачный договор, детали которого не раскрываются.