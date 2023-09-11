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18:12, 11 сентября 2023Культура

Джо Джонас отреагировал на слухи о причинах развода со звездой «Игры престолов»

Джо Джонас призвал не верить слухам о причинах развода с Софи Тернер

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

34-летний музыкант Джо Джонас во время концерта группы Jonas Brothers призвал не верить слухам о причинах его развода со звездой сериала «Игра престолов», 27-летней актрисой Софи Тернер. Об этом пишет Page Six.

«Неделька была сумасшедшей. Но я хочу сказать — если вы слышите что-то не из этих уст — не верьте, хорошо?» — сказал он, комментируя развод со звездой «Игры престолов». Позже артист исполнил композицию, которую посвятил Тернер, когда пара была вместе.

Ранее сообщалось, что Джо Джонас официально подал на развод с Софи Тернер. Отмечалось, что в 2019 году между супругами был заключен брачный договор, детали которого не раскрываются.

Слухи о романе звезды «Игры престолов» и певца появились в 2016 году, а спустя год пара обручилась. В 2019-м актриса и музыкант поженились, а через год у них родился первый ребенок. В 2022-м у Джонас и Тернер появилась вторая дочь.

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    Варвара Кошечкина
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