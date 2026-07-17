Австралийские Abrams превратили в китайские Type 99A

Австралийские танки Abrams получили камуфляж китайских Type 99A для учений

Танки M1A2 SEPv3 Abrams Сил обороны Австралии получили характерный камуфляж, который используют на танках Type 99A Народно-освободительной армии Китая (НОАК). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Абрамсы» оснастили панелями с пиксельным камуфляжем, который используют на технике НОАК. На башне танка закрепили элементы, похожие на дополнительные топливные баки Type 99A. Также башня получила имитацию характерного кормового экрана китайской машины. Abrams превратили в танк вероятного противника для учений.

В 2025 году на вооружении Австралии находилось 27 Abrams M1A2 SEPv3. Модернизированный танк получил обновленные тепловизионные прицелы и усовершенствованную систему управления огнем. Также машина несет дистанционно управляемый пулеметный модуль CROWS.

Ранее в июле журнал 19FortyFive писал, что главной проблемой танка M1A2 SEPv3, который остается самой современной серийной машиной армии США, является уязвимость перед дронами.