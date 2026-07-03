Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:29, 3 июля 2026Наука и техника

Названа основная проблема самого современного танка США

19FortyFive: Основная проблема танка M1A2 SEP v3 Abrams — уязвимость перед БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: M2M_PL / Shutterstock / Fotodom

Основной танк M1A2 SEPv3 Abrams, который остается самой современной серийной машиной армии США, уязвим перед беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Основную проблему танка назвало издание 19FortyFive.

Автор напомнил, что Украина получила «Абрамсы» M1A1 SA, применение которых обернулось провалом. По его словам, танки стали легкой добычей для дронов, противотанковых ракет и мин, поскольку они действовали вне зоны «оперативного комфорта». Как пишет издание, Abrams создали для общевойскового боя с участием пехоты, авиации и артиллерии.

В публикации допустили, что результаты применения современных M1A2 SEP v3 были бы аналогичными. Проект модернизации танка разрабатывали в эпоху противостояния с нерегулярными формированиями. Поэтому основной целью доработки было повышение ситуационной осведомленности экипажа. В частности, танк получил модернизированные прицелы и дистанционно управляемый боевой модуль CROWS, который улучшил обзор командира.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023

«Несмотря на то, что SEP v3 обеспечивает гораздо более высокую живучесть и ситуационную осведомленность, чем M1A1, он не решил бы фундаментальных проблем, с которыми столкнулась (и продолжает сталкиваться) украинская армия», — говорится в материале.

В июне стало известно, что Киев потерял более 30 процентов «Абрамсов» M1A1 SA и M1A1 AIM, которые передали США и Австралия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Немецкие политики захотели понаблюдать за захватом танкера береговой охраной. Как российский корвет устроил им фиаско?

    Женщина с ростом более двух метров рассказала о трудностях в отношениях с мужчинами

    Сын Байдена призвал наградить Трампа за окончание войны с Ираном 38 раз

    США предложили разморозить активы Ирана за контроль над Ормузским проливом

    В МИД отреагировали на инцидент с российскими руферами в Нью-Йорке

    Вскрылись новые подробности удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

    Любовники занялись сексом на глазах прохожих и обругали недовольного

    Названа основная проблема самого современного танка США

    Страну НАТО уличили в подготовке к конфликту с Россией

    В Армении прокомментировали беспошлинную торговлю с ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok