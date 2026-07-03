Названа основная проблема самого современного танка США

19FortyFive: Основная проблема танка M1A2 SEP v3 Abrams — уязвимость перед БПЛА

Основной танк M1A2 SEPv3 Abrams, который остается самой современной серийной машиной армии США, уязвим перед беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Основную проблему танка назвало издание 19FortyFive.

Автор напомнил, что Украина получила «Абрамсы» M1A1 SA, применение которых обернулось провалом. По его словам, танки стали легкой добычей для дронов, противотанковых ракет и мин, поскольку они действовали вне зоны «оперативного комфорта». Как пишет издание, Abrams создали для общевойскового боя с участием пехоты, авиации и артиллерии.

В публикации допустили, что результаты применения современных M1A2 SEP v3 были бы аналогичными. Проект модернизации танка разрабатывали в эпоху противостояния с нерегулярными формированиями. Поэтому основной целью доработки было повышение ситуационной осведомленности экипажа. В частности, танк получил модернизированные прицелы и дистанционно управляемый боевой модуль CROWS, который улучшил обзор командира.

«Несмотря на то, что SEP v3 обеспечивает гораздо более высокую живучесть и ситуационную осведомленность, чем M1A1, он не решил бы фундаментальных проблем, с которыми столкнулась (и продолжает сталкиваться) украинская армия», — говорится в материале.

В июне стало известно, что Киев потерял более 30 процентов «Абрамсов» M1A1 SA и M1A1 AIM, которые передали США и Австралия.