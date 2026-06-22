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16:20, 22 июня 2026Наука и техника

В Польше оценили потери Abrams ВСУ

Defence24: Украина потеряла более 30 процентов танков Abrams
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 30 процентов танков Abrams, которые Киеву поставили США и Австралия. Размер танкового парка оценило польское издание Defence24.

Автор напомнил, что Вашингтон передал Киеву 31 танк модификации M1A1SA. Кроме того, Австралия поставила 49 «Абрамсов» M1A1 AIM. Как пишет издание, 80 танков — это два батальона и две танковые роты.

В сети зафиксировали потерю 25 танков Abrams ВСУ. Минимум десять машин можно считать полностью уничтоженными, а 15 танков были брошены или повреждены. Часть из них захватили в качестве трофеев.

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Издание резюмирует, что у Киева остается до 57 танков Abrams. При этом уровень боеготовности у сохранившихся машин неизвестен.

В апреле в КНДР заметили танк M1A1 Abrams и боевую машину пехоты M2A2 Bradley, которые доставили из зоны проведения специальной военной операции.

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