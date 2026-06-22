Defence24: Украина потеряла более 30 процентов танков Abrams

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 30 процентов танков Abrams, которые Киеву поставили США и Австралия. Размер танкового парка оценило польское издание Defence24.

Автор напомнил, что Вашингтон передал Киеву 31 танк модификации M1A1SA. Кроме того, Австралия поставила 49 «Абрамсов» M1A1 AIM. Как пишет издание, 80 танков — это два батальона и две танковые роты.

В сети зафиксировали потерю 25 танков Abrams ВСУ. Минимум десять машин можно считать полностью уничтоженными, а 15 танков были брошены или повреждены. Часть из них захватили в качестве трофеев.

Издание резюмирует, что у Киева остается до 57 танков Abrams. При этом уровень боеготовности у сохранившихся машин неизвестен.

В апреле в КНДР заметили танк M1A1 Abrams и боевую машину пехоты M2A2 Bradley, которые доставили из зоны проведения специальной военной операции.