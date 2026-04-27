В КНДР заметили американский Abrams

В КНДР привезли трофейный танк Abrams производства США

Танк M1A1 Abrams и боевую машину пехоты (БМП) M2A2 Bradley производства США заметили в КНДР. Трофейную технику установили в мемориальном комплексе, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне состоялась церемония завершения строительства Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. На территории комплекса представлена техника и вооружение, которое применяют в ходе специальной военной операции (СВО).

В частности, в КНДР привезли Abrams и Bradley, а также немецкие танки Leopard и боевую машину пехоты Marder. Кроме того, в экспозиции можно заметить российское стрелковое оружие и FPV-дроны.

Ранее в апреле журнал «Национальная оборона» писал, что опыт СВО показал превосходство российской бронетехники над немецкой по основным параметрам. Российские машины отличаются лучшей ремонтопригодностью.