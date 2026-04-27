Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:20, 27 апреля 2026

В КНДР заметили американский Abrams

В КНДР привезли трофейный танк Abrams производства США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ЦТАК

Танк M1A1 Abrams и боевую машину пехоты (БМП) M2A2 Bradley производства США заметили в КНДР. Трофейную технику установили в мемориальном комплексе, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне состоялась церемония завершения строительства Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. На территории комплекса представлена техника и вооружение, которое применяют в ходе специальной военной операции (СВО).

В частности, в КНДР привезли Abrams и Bradley, а также немецкие танки Leopard и боевую машину пехоты Marder. Кроме того, в экспозиции можно заметить российское стрелковое оружие и FPV-дроны.

Ранее в апреле журнал «Национальная оборона» писал, что опыт СВО показал превосходство российской бронетехники над немецкой по основным параметрам. Российские машины отличаются лучшей ремонтопригодностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия сделала заявление о вызове своего посла в МИД России

    Землянам отказали в спасении на Марсе

    Пострадавшая от насилия российская школьница заявила о себе спустя шесть лет

    В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

    Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

    Названа дата резкой смены погоды в Москве

    В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

    Российская делегация рассказала об инициативе Путина по евразийской безопасности

    Отрезавшая клиентке длинные волосы парикмахер разгневала пользователей сети

    В России назвали цели самолета-разведчика США у границ Калининградской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok