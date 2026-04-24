ЦАМТО: Русское оружие по основным параметрам превосходит немецкое

Опыт специальной военной операции (СВО) показал, что российская бронетехника по основным параметрам превосходит германскую. Об этом пишут в журнале «Национальная оборона» эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Аналитики изучили документы бундесвера и сообщения прессы, касающиеся поставленной Вооруженным силам Украины техники.

По словам авторов публикации, «беспристрастное сравнение современной немецкой и российской военной техники провела специальная военная операция на Украине». «Она показала, что русское оружие эффективно сбалансировано по основным параметрам, надежнее в бою, проще в эксплуатации, отличается лучшей ремонтопригодностью», — пишут эксперты.

Отдельно специалисты ЦАМТО отмечают, что публичная демонстрация Россией трофейного украинского оружия германского производства отпугивает потенциальных покупателей военной техники ФРГ.

Также эксперты центра в журнале написали, что по компоновке российский Т-90М является самым продвинутым танком в мире.

В марте обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби заметил, что переданные Украине немецкие танки Leopard 2 столкнулись с проблемами из-за массового применения дронов, комплексов «Корнет» и некачественного обслуживания.