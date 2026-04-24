Т-90М сочли самым продвинутым танком в мире

ЦАМТО: Российский Т-90М — самый продвинутый танк в мире

По компоновке российский Т-90М можно считать самым продвинутым танком в мире, пишут в журнале «Национальная оборона» эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

«Танк Т-90М обладает техническими возможностями и боевой мощью машины XXI века: всеракурсной защитой, мощными, надежными трансмиссией и двигателем», — утверждается в публикации.

Там отмечается, что «высокоавтоматизированный боевой модуль оборудован мультиспектральным прицелом наводчика и панорамным прицелом командира», которые дают как детальную информацию об обстановке, так и возможность управлять вооружением.

Отдельно в публикации отмечается универсальность платформы, на которой создан Т-90М, и меньшая, по сравнению с западными танками, масса танка. Также эксперты ЦАМТО приходят к выводу, что благодаря средствам защиты российский танк представляет собой сложную цель на поле боя.

В марте госкорпорация «Ростех» сообщила, что российская универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), созданная на базе на базе танка Т-90М «Прорыв», обладает возможностями трех боевых машин — бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР).