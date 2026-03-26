УБИМ из России при наступлении заменит три боевые машины

«Ростех»: Новая УБИМ на базе Т-90М обладает возможностями БРЭМ, ИМР и БМР

Российская универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) обладает возможностями трех боевых машин — бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР). Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«Она способна эвакуировать тяжелую технику с поля боя, ровнять с землей заграждения противника и прокладывать бойцам путь через минные поля», — сказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Принятая на вооружение армией России новая боевая машина, как отметили в «Ростехе», отличается универсальностью. «Новейшая инженерная техника жизненно необходима для прорыва обороны противника и обеспечения наступления», — уточнили в госкорпорации.

Там добавили, что созданная на базе танка Т-90М «Прорыв» новая УБИМ получила универсальное бульдозерное оборудование с изменяемым положением крыльев отвала, защиту от средств боевого воздействия, противорадиационную защиту, прицел с тепловизорным и телевизионным каналами, лазерный дальномер. Боевой модуль УБИМ включает пулемет калибра 12.7 миллиметра. Экипаж машины состоит из пяти членов — командира, механика-водителя и трех саперов.

В январе 2024-го газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщила, что российские саперы до конца года получат штурмовую технику — УБИМ на базе Т-90 и принципиально новые машины инженерной разведки, способные уничтожать минные поля и разрушать укрепления противника.

В январе 2023-го начальник инженерных войск, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью изданию «Красная звезда» сообщил, что в том же году Вооруженные силы России получат УБИМ на базе танка Т-72Б3.