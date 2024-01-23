«Известия»: российские саперы получат штурмовую технику

Российские саперы до конца года получат штурмовую технику — универсальные бронированные инженерные машины (УБИМ) и принципиально новые машины инженерной разведки, способные уничтожать минные поля и разрушать укрепления противника. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщают «Известия».

Издание отмечает, что УБИМ, выполненные на базе танка Т-90, уже поставляются в войска, тогда как машины разведки, отличающиеся высокой автономностью, пока проходят испытания.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, новая техника позволит эффективнее решать боевые задачи. В частности, использоваться для штурмовых действий.

Специалист уверен, что машины дистанционного разминирования можно использовать как средство поражения укрепрайонов. Понятное дело, что до определенного времени таких средств у нас было ограниченное количество, но они нужны для того, чтобы обеспечивать проход нашим войскам, — сказал эксперт.

По оценке военного эксперта Виктора Мураховского, переориентирование инженерных войск на штурмовые действия потребует усиления средств индивидуальной защиты бойцов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что инженерные войска Вооруженных сил России получат модернизированное радиоэлектронное средство для подрыва зарядов РПЗ-8М1.