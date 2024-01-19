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18:11, 19 января 2024Наука и техника

Инженерные войска России получат модернизированные подрыватели

МО РФ: инженерные войска получат модернизированные подрыватели зарядов РПЗ-8М1

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Инженерные войска Вооруженных сил России получат модернизированное радиоэлектронное средство для подрыва зарядов РПЗ-8М1. Изделие планируют закупать в рамках гособоронзаказа, сообщили в Минобороны России.

«Оно [изделие РПЗ-8М1] разработано в интересах инженерных войск и предназначено для обучения личного состава инженерных подразделений навыкам работы при выполнении дистанционного подрыва зарядов взрывчатого вещества, а также при имитации огня артиллерии, ударов авиации, управления положением учебно-имитационных инженерных боеприпасов в ходе учений войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате модернизации уменьшены габариты и масса изделия. За счет сокращения количества ручных операций сокращено время подготовки РПЗ-8М1 к применению.

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В Минобороны добавили, что после принятия РПЗ-8М1 на снабжение его планируют закупать и поставлять в воинские части инженерных войск.

В декабре стало известно, что инженерные войска Центрального военного округа получили инженерные машины разминирования ИМР-2 и тяжелые механизированные мосты ТММ-3.

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      Даниил Иринин
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