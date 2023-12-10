Инженерные войска ЦВО получили ИМР-2 и плавающие транспортеры

Инженерные войска ЦВО получили в ноябре машины ИМР-2 и транспортеры ПТС-2

Инженерные войска Центрального военного округа (ЦВО) в ноябре получили инженерные машины разминирования ИМР-2 и тяжелые механизированные мосты ТММ-3. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

«В ноябре 2023 года на вооружение инженерных войск ЦВО поступило около десяти единиц специальной техники, в том числе плавающие транспортеры ПТС-2, экскаваторы и краны. Всего в ноябре 2023 года на вооружение войск Центрального военного округа поступило более 700 единиц военной и специальной техники», — говорится в сообщении.

ИМР-2 на базе танка Т-72 оснащена крановым и бульдозерным оборудованием, а также установкой для дистанционного разминирования. Машина предназначена для создания проходов в минных полях и прокладки путей в труднопроходимой местности.

В свою очередь, мосты ТММ-3 на шасси армейских грузовиков позволяют устанавливать мостовые переправы для проезда колесной и гусеничной техники.

В январе начальник инженерных войск, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий сообщил, что в 2023 году Вооруженные силы России получат два комплекта универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ) на базе танка Т-72Б3.

В том же месяце стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил гособоронзаказ 2022 года на поставку и ремонт боевых машин пехоты БМП-3, боевых машин десанта БМД-4М, бронетранспортеров БТР-МДМ и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л.