Генерал-лейтенант Ставицкий: в 2023 году ВС России получат бронемашину на базе Т-72Б3

В 2023 году Вооруженные силы (ВС) России получат универсальную бронированную инженерную машину на базе танка Т-72Б3. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал начальник инженерных войск, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

По его словам, ВС России получат два комплекта универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ).

«Для повышения мобильности войск взамен инженерной машины разграждения ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2 разработана и принимается на вооружение УБИМ на узлах и агрегатах танка Т-72Б3», — сказал военный.

Ставицкий отметил, что машина оснащена боевым модулем, позволяющим поражать живую силу и легкобронированную технику противника.

Генерал-лейтенант добавил, что в настоящее время с целью повышения мобильности российских войск, в том числе в городских условиях, разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс штурма и разграждения ИМР-ШР.

Кроме того, ведутся работы по созданию танкового мостоукладчика МТУ-2020 и завершена разработка инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ).

В сентябре Минобороны России досрочно получило партию модернизированных танков Т-80БВМ.