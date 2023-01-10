«Ростех» выполнил гособоронзаказ на поставки и ремонт бронетехники

«Ростех» выполнил гособоронзаказ 2022 года на поставки и ремонт БМП-3, БТР-МДМ и БМД-4М

Холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил гособоронзаказ 2022 года на поставку и ремонт боевых машин пехоты БМП-3, боевых машин десанта БМД-4М, бронетранспортеров БТР-МДМ и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

В госкорпорации отметили, что холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха» своевременно выполнил гособоронзаказ 2022 года. Там добавили, что уже начата работа по сборке и капитальному ремонту машин в рамках контрактов на 2023 год.

В «Ростехе» также сообщили, что военные получают технику с доработками, которые вносят с учетом эксплуатации в ходе спецоперации. БМП-3 и БМД-4М получили решетчатые экраны.

«Все замечания и пожелания, выявляемые в ходе эксплуатации машин, оперативно отрабатываем совместно с конструкторами нашей дочерней организации "Специальное конструкторское бюро машиностроения"», — приводит пресс-служба слова исполнительного директора «Курганмашзавода» Петра Тюкова.

В сентябре начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков писал, что участвующие в спецоперации БТР и БМП получили комплекты дополнительной защиты.