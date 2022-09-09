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Участвующие в СВО российские БМП и БТР получили комплекты дополнительной защиты

Генерал-майор Шестаков: участвующие в СВО российские БМП и БТР получили допзащиту

Фото: РИА Новости

Участвующие в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР) получили комплекты дополнительной защиты. Об этом на страницах «Красной звезды» написал начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков.

«Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 и обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции», — отметил начальник ГАБТУ.

По его словам, «машины с 2021 года выпускаются уже с доработками, обеспечивающими монтаж комплектов дополнительной защиты экипажем непосредственно в войсках в преддверии боевого применения».

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В мае военный корреспондент «Известий» Денис Кулага продемонстрировал работу наводчика самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» в ходе СВО по защите Донбасса и процесс наведения орудия.

В том же месяце Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» сообщил, что в России началось серийное производство необитаемого боевого модуля «Спица» для бронеавтомобиля «Выстрел».

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Иван Потапов
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