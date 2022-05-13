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В России началось производство «Спицы»

В России началось серийное производство боевого модуля 32В01 «Спица» для бронеавтомобилей

Кадр: ТРК ВС РФ «Звезда»

В России началось серийное производство необитаемого боевого модуля «Спица» для бронеавтомобиля «Выстрел». Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Буревестник».

Боевой модуль БМ-30-Д «Спица» (32В01) разработали специалисты ЦНИИ «Буревестник». Комплекс вооружения предназначен для установки на бронеавтомобили КамАЗ-43269 «Выстрел». Облегченную версию модуля устанавливают на бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ».

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Базовая версия модуля получила автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТМ и автоматический гранатомет АГ-30. Модуль оснащен современным прицелом с лазерным дальномером, а также телевизионным и тепловизионным каналами.

Разработку бронеавтомобиля «Выстрел» начали в 1997 году, а в 1999 году производитель продемонстрировал макетный образец машины. Верхняя часть сварного кузова машины выдерживает попадания из пулемета «Утес» калибра 12,7 миллиметра, а нижняя часть и корма обеспечивают защиту от огня винтовки СВД.

Ранее в районе проведения специальной военной операции (СВО) в Донбассе заметили боевую машину пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок».

В августе 2021 года стало известно, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) получили бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ».

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Даниил Иринин
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