ВДВ России получили новейший бронеавтомобиль

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России получили на снабжение новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ». Об этом сообщает РИА Новости.

Машина мощностью 350 лошадиных сил способна развивать скорость до 100 километров в час и имеет запас хода в 1,2 тысячи километров. Орудие оснащено двигателем КамАЗ-650.10-350 и дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой. Как отмечают разработчики, «Тайфун-ВДВ» может поражать цели на дальностях, которые ранее были недостижимы для оружия такого калибра. Кроме того, броня обеспечивает защитой от взрыва шести килограммов тротила под колесом или четырех килограммов под днищем.

Уточняется, что первая партия военной техники поступит в войска в ближайшее время. Вторая часть будет поставлена заказчику в 2022 году.

Ранее стало известно, что до конца 2021 года в Крыму создадут новый полк ВДВ. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это делается «в рамках наращивания боевых возможностей войск».