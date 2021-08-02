В Бурятии покажут исторические военные реконструкции

В Улан-Удэ и Кяхте покажут исторические реконструкции в рамках военно-технического форума «Армия-2021». Об этом сообщает «Байкал-Daily».

Жители и гости Республики Бурятия смогут посетить тематические выставки, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, увидеть военные самолеты, а также попробовать настоящую солдатскую кашу на полевой кухне.

Также на выставочных площадках продемонстрируют изобретения служащих армии и ребят из школьных кружков робототехники.

Среди военной техники представят новейший бронеавтомобиль «Тайфун», современный зенитный ракетный комплекс «БУК-М2» и тяжелую огнеметную систему «Буратино».

Ранее в июле в Бурятии спасли от истощения трех котят манула. Слепых детенышей обнаружили в одном из сел Мухоршибирского района. Сначала их выхаживала местная жительница, однако через три недели животным потребовалось специальное лекарство и наблюдение ветеринаров.