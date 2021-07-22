В Улан-Удэ откроют выставку русского народного костюма

В Улан-Удэ впервые откроют выставку русского народного костюма. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Экспозиция нарядов из фондов Российского этнографического музея города Санкт-Петербург заработает 28 июля в Этнографическом музее народов Забайкалья. Как отметили в пресс-службе министерства культуры Бурятии, это говорит о том, что культурная жизнь региона оживает после двухнедельного локдауна в начале июля.

Выставка позволит увидеть все разнообразие традиционной русской одежды XIX – XX века. В нее войдут мужские и женские наряды Сольвычегодского уезда Вологодской губернии, Москвы, Тульской, Могилевской, Тобольской губерний. Уточняется, что большая часть экспонатов связана с местами, откуда шел процесс переселения русского народа в Бурятию. Среди переселенцев было много староверов, поэтому на выставке также будут представлены лестовки.

Экспозиция будет включать в себя шесть костюмных комплексов и коллекцию фотографий с людьми в старинных традиционных одеждах. На снимках будут отражены наряды с поясной одеждой «поневой» и с сарафаном.