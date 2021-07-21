В Вологде представили старинное кружево из Русского музея

В Вологодском музее-заповеднике представили более 80 образцов старинного кружева из Русского музея в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «35медиа».

В экспозицию вошли предметы, созданные известными центрами и школами кружевоплетения 18-20 веков. Отмечается, что речь идет о таких городах Российской империи и СССР, как Вятка, Елец, Архангельск, Ленинград, Торжок, Рязань и Вологда. Среди изделий можно найти панно, скатерти, пелерины, детские платья, салфетки, одежду священников и традиционные наряды.

«В прошлом году у нас возникла с сотрудниками Русского музея идея сделать выставку большой страны. Это такая выставка, рассказывающая о кружевных промыслах России. Было их всего 17», — пояснила генеральный директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

Заведующая художественным отделом музея-заповедника Елены Лубенцова рассказала, что вологодская кружевница Софья Брянцева обучила своему ремеслу более 1000 человек. Ни одной работы мастера в Вологде не сохранилось, но они остались в фонде Русского музея, который впервые поделился такими экспонатами.