Россиянам рассказали историю полотенец

В Мурманском областном художественном музее открылась выставка, на которой россияне узнают историю «простых вещей», в том числе полотенец. Об этом стало известно «Мурманскому вестнику».

По данным издания со ссылкой на заведующую экспозиционно-выставочным отделом Арину Науменко, эта экспозиция создана в рамках цикла «Простые вещи». На выставке представлены полотенца из льна и хлопка. «Предметы, которые есть у каждого из нас дома, но мы не задумываемся об их истории», — рассказала она.

Например, рушнику придавали обрядовое значение, заявила специалист, из-за чего его относят больше к декоративно-прикладному искусству. Такие изделия «сопровождали человека всю жизнь». «Даже сама форма предмета продолговатая, как наша жизнь. Их длина могла быть от метра до пяти», — пояснила она.

Науменко также уточнила, что в прошлом полотенца традиционно дарили на рождение или крещение ребенка, на свадебное торжество. Если молодые люди решались пожениться, то на церемонии им было необходимо использовать около шести-семи полотенец за раз. В частности, для подачи хлебного каравая и обвязывания жениха и невесты. Если в доме скончался человек, то такими тканями завешивали зеркала и окна.

Подобные изделия создавались с помощью разных технических приемов. В частности, существует бранное и ремезное ткачество, а вышивали полотенца либо крестиком, либо ришелье. Затем на края пришивали кружевную ткань или их обвязывали крючком. В основном мастерицы использовали красный цвет поверх белого — так разные оттенки символизировали тепло, солнце, землю и добрые намерения.

На полотенцах часто встречаются изображения птиц. По словам специалиста, они являются символами богатства, удачи и успеха. Еще их можно ассоциировать с проводниками, которые помогают людям перейти из реального мира в загробный.

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