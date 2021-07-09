Россияне посмотрят сериал о советском дизайне

Россияне посмотрят сериал об истории дизайна и о вещах, созданных в СССР. Уже начались съемки нового проекта «Советский дизайн». Первая серия должна выйти осенью на платформе YouTube. Об этом сообщили в продюсерском центре киностудии имени М. Горького.

В создании проекта также участвует компания «Амурские волны». Зрители увидят 20 эпизодов продолжительностью, примерно, по 15 минут.

Героями сериала будут историки, коллекционеры, российские дизайнеры и остальные специалисты по данной теме. Уточняется также, что режиссером станет Игорь Марков, ранее создавший проект «Новая реальность», рассказывающий о жизни после пандемии COVID-19.

По словам креативного продюсера Анастасии Рыциной, в советские годы многие люди вовсе не размышляли о дизайне, хотя «достижения в этой сфере были совершенно выдающимися». О таких предметах декора, магазинных вывесках и надписях на товарах, не рассказывают и сейчас, хотя все они до сих пор существуют.

«Мы безошибочно определяем исходную эпоху в дизайне упаковок для сгущенки и различных шоколадных изделий, чувствуем ее в трехлитровой банке, авоське и в панельном строительстве», — заметила продюсер. По этой причине было решено показать в интернет-сериале всю уникальность этих вещей и рассказать, как они создавались.

«Каждая серия — это новая икона: железобетонный забор ПО-2 с ромбиками, пластмассовая люстра с отваливающимися "висюльками", настенный ковер, под которым выросло несколько поколений», — добавил Марков. В заключение режиссер отметил, что таким образом он и его команда попытаются осмыслить, что такое советский дизайн для каждого современного россиянина.