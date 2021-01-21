В Москве установили новый квартирный рекорд

В последнем месяце 2020-го в Москве зарегистрировали более 20 тысяч переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилой недвижимости — это показатель, отражающий число сделок с вторичным жильем. Продажи «вторички» установили новый рекорд, став максимальными за последнее десятилетие, свидетельствуют материалы столичного управления Росреестра, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Всего за декабрь в городе провели 20,128 тысячи сделок с вторичной жилой недвижимостью, подсчитали регистраторы, — на 18 процентов больше, чем в предыдущем месяце, и на 27 процентов больше, чем в том же месяце 2019-го.

В целом за 2020 год в Москве зарегистрировали 148,95 тысячи переходов прав на вторичные квартиры — на 2 процента больше, чем годом ранее, когда было оформлено 145,65 тысячи таких таких сделок.

«Обычно замедленный и неторопливый вторичный рынок жилья в 2020 году показал быструю ответную реакцию на вызванные пандемией процессы, в том числе на рынке столичной недвижимости, — отмечают в Росреестре. — В частности, после введения программы льготного кредитования вслед за новостройками выросли продажи квартир в готовых домах — в июне динамика составила 122 процента. Покупательскую активность также стимулировали низкая доходность по депозитам и ослабление рубля».

Ранее сообщалось, что к концу 2020-го средний срок экспозиции квартир на вторичном рынке жилья в Москве сократился до 48 дней — это рекордно низкое значение за все время подсчета статистики по данному показателю (с 2012 года). Как отмечают аналитики, квартиры все быстрее уходят с рынка.

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