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Продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

С начала 2020 года спрос на вторичную недвижимость в Москве вырос более чем на треть. На фоне ажиотажа на рынке жилья собственники квартир начали проводить кастинги среди покупателей — они выбирают, кому отдать свои квадратные метры. Об этом говорится в сообщении «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Сегодня у собственников зачастую есть по два-три претендента на покупку, — отмечают риелторы. — В итоге собственник выбирает того, кому будет продавать свой объект. Среди факторов, которые могут сыграть роль при выборе покупателя, может быть, например, то, как человек планирует приобрести недвижимость: ипотека, стопроцентная оплата, срок выхода на сделку. В некоторых случаях покупатели готовы поднять сумму сделки».

Специалисты рекомендуют покупателям вносить за понравившуюся квартиру не аванс, а задаток — в таком случае при расторжении договоренности продавец выплатит покупателю штраф. В 2020 году на вторичном рынке Москвы задаток составляет 50-200 тысяч рублей.

Спрос на «вторичку» в столице будет высоким до тех пор, пока остается доступной ипотека, полагают эксперты. «Этот внешний фактор может исчезнуть за очень короткий срок, — предупреждают они. — Например, если правительство захочет, то может дополнительно снизить ипотечные ставки, и это стимулирует людей выйти на рынок, а может, наоборот, поднять ставки, и тогда спрос резко снизится». В целом риелторы не ждут падения цен на московскую недвижимость в обозримом будущем.

Ранее стало известно, что торг между покупателями и продавцами на рынке вторичного жилья в Москве в настоящее время не превышает 100 тысяч рублей. Собственники готовы давать скидки только для небольшого ускорения сделки.

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