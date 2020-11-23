В Москве побит очередной квартирный рекорд

В Москве число сделок на вторичном рынке жилья за октябрь увеличилось на 20 процентов по сравнению с показателем за сентябрь. Всего за месяц в городе купили более 18,4 тысячи неновых объектов жилой недвижимости. Об этом говорится в сообщении столичного управления Росреестра, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают регистраторы, в октябре был побит очередной рекорд числа заключенных сделок — больше провели только в конце 2018-го. «По итогам октября в Москве на вторичном рынке недвижимости обновлен рекорд текущего года — зарегистрировано почти 18,5 тысячи переходов прав купли-продажи жилья. Данный показатель сопоставим с декабрем 2018 года, когда был зафиксирован максимальный за последние шесть лет объем таких договоров — почти 19 тысяч, разница с октябрем текущего года составляет всего 2 процента», — подсчитали аналитики.

В годовом выражении показатель продаж «вторички» увеличился в полтора раза (плюс 46 процентов) — в октябре прошлого года оформлено 12,6 тысячи переходов прав собственности на жилье. Всего с начала 2020-го в Москве реализовали 111,75 тысячи вторичных квартир.

«С одной стороны, возможно, подобный ажиотаж связан с отложенным спросом населения, который не был реализован весной во время режима самоизоляции, — поясняют в Росреестре. — Кроме того, на рост числа покупок квартир могла повлиять и возможность приобретения так называемой "новой вторички", когда продавец, являясь юридическим лицом, после оформления прав продает объект недвижимости по договору уступки прав требования по договору долевого участия. На такие сделки распространяются условия льготной ипотеки, в отличие от случаев, когда договор заключается между физическими лицами».

Ранее сообщалось, что к ноябрю 2020-го спрос на вторичное жилье эконом- и комфорткласса в Москве втрое превысил объем ликвидного предложения. В среднем на одну качественную квартиру претендуют три потенциальных покупателя, что дает собственникам возможность торговаться и повышать цены.

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