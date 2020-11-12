Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве

На вторичном рынке жилья в Москве быстрее всего дорожают квартиры в монолитных и кирпичных домах — за год к ноябрю 2020-го средняя стоимость квадратного метра в таких зданиях выросла на 13,5 и 12 процентов соответственно, говорится в материалах агентства «Азбука Жилья», предоставленных «Ленте.ру».

Как определили аналитики, куда медленнее дорожает жилье в панельных домах: там «квадрат» прибавил в цене 10 процентов. В хрущевках его стоимость увеличилась лишь на 9 процентов. В настоящее время квадратный метр в монолитных домах столицы стоит почти 330 тысяч рублей, в кирпичных — 319 тысяч, в панельных — менее 208 тысяч рублей, в хрущевках — около 229 тысяч.

В целом, отмечают эксперты, «вторичка» всех типов в Москве стабильно дорожала на протяжении последнего полугодия. С начала 2020-го стоимость «квадрата» выросла на 16 процентов, до 336 тысяч рублей.

«Такого роста цен на вторичном рынке не было с первой половины 2015 года, когда рынок подстраивался под новый курс рубля, — указывают специалисты. — Сейчас снижение курса рубля, произошедшее в августе, также подстегнуло спрос. Однако к началу 2021 года рост цен на вторичном рынке, скорее всего, замедлится. Эффект от скачка курса обычно является краткосрочным, а доходы населения снижаются. К тому же на рынок оказывает влияние и пандемия тоже».

Ранее были раскрыты масштабы роста стоимости новых квартир в Москве: к ноябрю 2020-го средняя стоимость квадратного метра жилья в столичных новостройках массового сегмента составила 191,5 тысячи рублей, за год этот показатель увеличился на 13 процентов. Объем предложения строящегося жилья при этом сократился на 21 процент по площади и на 17 процентов по числу лотов.

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