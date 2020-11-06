Адвокат заявил о невозможности добровольного возврата квартир семьи Баталова

Возврат имущества, предположительно похищенного у семьи советского и российского актера Алексея Баталова, в настоящее время невозможен. Об этом заявил адвокат супруги и дочери артиста Павел Астахов, передает ТАСС.

По словам юриста, добровольно вернуть имущество нельзя, так как на него наложен арест. Астахов сообщил, что накануне сторона обвиняемых в хищении направила «странное письмо» в адрес Марии Баталовой (дочь Алексея Баталова) с требованием «принять обратно имущество по договору ренты».

Адвокат также заявил, что Следственный комитет РФ в ближайшем будущем завершит расследование уголовного дела в отношении артистки Наталии Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, которые обвиняются в мошенничестве с имуществом семьи Баталова. Материалы дела сначала направят в прокуратуру, а затем в суд. «Следствие по делу Цивина и Дрожжиной близится к завершению», — подчеркнул Астахов.

О предполагаемом мошенничестве с квартирами и другим имуществом семьи Баталова стало известно в середине сентября. Родственники покойного актера обвинили Дрожжину и Цивина в обмане. Пара, согласно утверждениям пострадавших, провела ряд операций, из-за которых супруга и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, и денежных средств — 107 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей), лежавших на счету.

26 октября Дрожжину и Цивина задержали, им было предъявлено обвинение в мошенничестве. Супругам грозят до десяти лет лишения свободы.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться