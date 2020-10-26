Следователи попросили арестовать Дрожжину и Цивина

Следственные органы направили в Хамовнический суд Москвы ходатайство, попросив арестовать актрису Наталию Дрожжину и ее мужа, юриста Михаила Цивина. Поместить супругов под стражу могут до 18 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

По версии следствия, Цивин и Дрожжина совершили противоправные действия в отношении родственников советского и российского актера Алексея Баталова. Ранее 26 октября им было предъявлено обвинение в мошенничестве. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы, уточняет агентство. Супруги задержаны, комментариев от их защиты пока не поступало.

О предполагаемом хищении квартир и другого имущества семьи Алексея Баталова стало известно в середине сентября. Родственники покойного актера обвинили Дрожжину и Цивина в мошенничестве. Пара, согласно утверждениям пострадавших, провела ряд операций, из-за которых супруга и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, и денежных средств — 107 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей), лежавших на счету.

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