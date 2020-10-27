Суд отказался арестовывать Дрожжину и Цивина по делу об имуществе Баталова

Хамовнический суд Москвы отказался арестовывать 72-летнюю актрису Наталью Дрожжину и ее 71-летнего мужа, юриста Михаила Цивина, обвиняемых по делу о мошенничестве с недвижимостью и банковскими счетами умершего актера Алексея Баталова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением суда в отношении Дрожжиной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — уточняется в сообщении суда.

Дрожжину обязали являться по вызову следователя и суда, а также запретили ей без разрешения следователя общаться с фигурантами дела. Кроме того, ей запрещено покидать район проживания и отправлять почтовые сообщения. Такое же решение суд принял в отношении Цивина.

26 октября следственные органы направили в Хамовнический суд Москвы ходатайство, попросив арестовать актрису Наталию Дрожжину и ее мужа, юриста Михаила Цивина.

О предполагаемом хищении квартир и другого имущества семьи Алексея Баталова стало известно в середине сентября. Родственники покойного актера обвинили Дрожжину и Цивина в мошенничестве. Пара, согласно утверждениям пострадавших, провела ряд операций, из-за которых супруга и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, и денежных средств — 107 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей), лежавших на счету.

Народный артист СССР, актер и режиссер Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года. Ему было 88 лет. Баталов снялся более чем в 40 фильмах, среди которых «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой» и другие.