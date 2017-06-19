Алексея Баталова похоронили на Преображенском кладбище

В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР Алексеем Баталовым. Его похоронили на Преображенском кладбище рядом с его матерью, актрисой Ниной Ольшевской, сообщает ТАСС в понедельник, 19 июня.

Гражданская панихида по Баталову состоялась в Доме кино. Почтить память актера пришли несколько сотен человек, в том числе его коллеги.

«Я считаю, что Алексей Владимирович в кинематографе — это Эйнштейн в науке. Мне кажется, он создал теорию невероятности. Все его образы, я думаю, вечны для духовного развития человечества», — сказал народный артист России Александр Панкратов-Черный, присутствовавший на мероприятии. Его слова приводит телеканал «Москва 24».

После гражданской панихиды в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке прошло отпевание Баталова, сообщает ТАСС.

Актер скончался 15 июня во сне в одной из столичных больниц. Там он находился почти пять месяцев после того, как сломал шейку бедра. Ему было 88 лет.

Алексей Баталов — народный артист СССР. Он снялся в таких картинах, как «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп» и «Дама с собачкой». Он также выступил режиссером фильмов «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок».