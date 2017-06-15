Прощание с Баталовым пройдет в Доме кино

Гражданская панихида по народному артисту СССР Алексею Баталову пройдет в московском Доме кино. Об этом в четверг, 15 июня, РИА Новости сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

Как рассказал друг семьи артиста Владимир Иванов, Баталов будет погребен в столице на Преображенском кладбище. «Сам Алексей Владимирович просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой», — отметил Иванов. По его словам, о смерти актера уже сообщили режиссеру Никите Михалкову, который будет помогать с организацией прощания.

Баталов умер в ночь на четверг в одной из московских больниц. Его смерть подтвердили родственники.

Актеру было 88 лет. Баталов находился в госпитале около пяти месяцев после перелома шейки бедра.

Артист снялся в таких кинолентах, как «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп» и «Дама с собачкой».