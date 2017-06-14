Культура
 

Умерла повлиявшая на творчество The Rolling Stones актриса Анита Палленберг

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Анита Палленберг
Анита Палленберг

Итальянская актриса Анита Палленберг скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The Telegraph в четверг, 14 июня.

Причина смерти артистки не уточняется.

Палленберг снималась в таких фильмах, как «Барбарелла», «Диллинджер мертв», «Мистер Одиночество», «Представление», «4:44 Последний день на Земле». Помимо этого, она сыграла в сериале «Красиво жить не запретишь».

Актриса состояла в отношениях с гитаристом The Rolling Stones Брайаном Джонсом в начале 1960-х. В 1967 году, после расставания с музыкантом, она вышла замуж за другого участника группы, Кита Ричардса. В браке у артистов родились троих детей. Пара развелась в 1980 году, после того как оба побороли героиновую зависимость.

Бывший менеджер The Rolling Stones Джо Бергман утверждал, что Палленберг оказала огромное влияние на несколько альбомов группы.

В начале 2000-х артистка занялась дизайном одежды.

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