Умерла звезда «Дика Трейси» Гленн Хедли

Американская актриса Гленн Хедли скончалась в Нью-Йорке. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает The Hollywood Reporter.

Хедли было 63 года. Причина смерти не уточняется.

«С глубоким прискорбием подтверждаем, что Гленн Хедли ушла из жизни. Мы просим проявить уважение к ее семье в это трудное время», — заявили представители актрисы.

Отмечается, что Хедли в последнее время снималась в телепрограмме Future Man для канала Hulu.

Гленн Хедли — двукратный номинант на премию «Эмми». Она наиболее известна по роли Тесс Трухарт в фильме «Дик Трейси» режиссера Уоррена Битти.

В фильмографии актрисы также такие картины, как «Завтрак для чемпионов», «Опус мистера Холланда», «Сержант Билко», «Звезда сцены» и «Пурпурная роза Каира».