Умер озвучивший «Уоллеса и Громита» актер Питер Сэллис

В Лондоне скончался английский актер Питер Сэллис. Он умер еще 2 июня, но его представители сообщили об этом только три дня спустя, передает The Guardian.

«С большим сожалением сообщаем, что наш клиент Питер Сэллис умер мирно, в окружении семьи в Денвилл-Холле», — объявили в агентстве Jonathan Altaras Associates.

Артисту было 96 лет.

Сэллис почти 40 лет исполнял одну из главных ролей в самом продолжительном ситкоме в истории британского телевидения — Last of the Summer Wine.

Он также озвучил Уоллеса в серии мультфильмов «Уоллес и Громит» Ника Парка.

В фильмографии Питера Сэллиса — картины «Грозовой перевал», «Мой любовник, мой сын», «Недопустимая улика».