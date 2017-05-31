Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса

Британская актриса Молли Питерс, известная по фильму бондианы «Шаровая молния», скончалась на 76-м году жизни. Информация о смерти артистки появилась в официальном Twitter-аккаунте, посвященном Джеймсу Бонду.

«Мы с грустью узнали, что Молли Питерс умерла в возрасте 75 лет», — сообщается в посте.

Причина смерти артистки не раскрывается.

«Шаровая молния», четвертый фильм о Бонде с Шоном Коннери в главной роли, вышел в 1965 году. Как пишет The Sun, Питерс была первой актрисой бондианы, появившейся обнаженной в одной из сцен. Из-за этого лента получила рейтинг X (только для совершеннолетних). Некоторые эпизоды «Шаровой молнии» с Питерс были вырезаны по требованию Британского совета по классификации фильмов.

Актриса снималась в таких фильмах, как «Тайна желтых монахов», «Эксперимент» (1966) и в сериале «Театр в кресле».

23 мая на 90-м году жизни умер британский актер Роджер Мур, исполнивший роль агента 007 в семи фильмах бондианы. Артист скончался в результате онкологического заболевания.