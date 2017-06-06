Умер сыгравший в 136 эпизодах сериала «Сансет-Стрип, 77» актер Роджер Смит

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) скончался американский актер Роджер Смит. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актеру было 84 года. Причина смерти не уточняется.

Он умер в больнице Шерман-Окс, объявили представители его жены, актрисы Энн-Маргрет.

Смит сыграл в 136 эпизодах детективного сериала «Сансет-Стрип, 77». Он исполнял роль частного сыщика Джеффа Спенсера на протяжении пяти сезонов, после чего в 1963 году покинул проект из-за проблем со здоровьем.

В 1965-м актеру диагностировали аутоиммунное нервно-мышечное заболевание — миастению, из-за которой ему пришлось завершить карьеру.

В фильмографии Роджера Смита также такие проекты, как «Галерея мошенников», «Тетушка Мэйм», «Человек с тысячью лиц», «Никогда не кради мелочей» и «Мистер Робертс».