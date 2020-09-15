Члена «Единой России» обвинили в хищении квартир звезды советского кино

Родственники покойного советского актера Алексея Баталова обвинили актрису Наталию Дрожжину и ее мужа в хищении недвижимости и денежных средств. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Вдова и дочь Баталова, который умер в 2017 году, лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, и денежных средств — 107 тысяч долларов (более 8 миллионов рублей), лежавших на счету. Вдова актера Гитана Леонтенко рассказала, что Дрожжина оформила договор пожизненного содержания с иждивением, на основании которого получила право распоряжаться собственностью.

Наталия Дрожжина является заслуженной артисткой РФ, почетным академиком Международной академии культуры и искусства, а также членом партии «Единая Россия». Как сообщил изданию близкий друг Баталовых, Дрожжина и ее муж Михаил Цивин познакомились с актером несколько лет назад и предложили ему стать ректором Университета культуры Академии МВД. Леонтенко заявила, что супруги получили доверенность на распоряжение имуществом нечестно, а позже оформили опекунство над дочерью Баталова Марией, которая живет с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич).

Только летом 2020 года вдова Баталова разобралась в мошеннической схеме Дрожжиной и Цивина. Через Росреестр и нотариуса она узнала, что подписала с ними договор пожизненной ренты. Она предполагает, что ей подложили бумагу, когда она решала проблемы со зрением. Также Леонтенко рассказала, что Цивин получил все документы и ключ от банковской ячейки, когда в их с Марией квартире начался ремонт. Однако позже он так и не вернул вещи владелице. Дрожжина и Цивин также создали Благотворительный фонд имени Алексея Баталова, учредителями которого числятся вдова и дочь актера. Женщина заявляет, что ни она, ни ее дочь документ, связанный с фондом, не подписывали. На данный момент пострадавшие обратились в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации.

Алексей Баталов — советский актер театра и кино. Широкую известность он получил после роли слесаря Гоши из фильма «Москва слезам не верит», который вышел на экраны в 1979 году. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии СССР. Актер умер в 2017 году и был похоронен на Преображенском кладбище.

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